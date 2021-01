Kokke tager kostråd til sig: - Det går op i en højere enhed

Det kan godt være, at der er færre, der spiser kød, men dem, der så spiser kød, de spiser mere kød Gitte Barkholt, direktør, Kold College

En menu med råvarerne spidskål, æbler, hasselnødder, syltede tomater, blomkål, bulgur, pastinak, gulerod og løg er ikke helt fremmed for mange danskere, men de fleste vil nok begynde at lede efter kødet.

Og den søgen skal flere og flere formentlig begynde at vænne sig til, efter nye kostråd er blevet præsenteret af Fødevareministeriet.

Ovenstående råvarer blev forvandlet til en salat og varmt tilbehør, for der dukkede nemlig også torsk op, da TV 2 Fyn fredag formiddag besøgte Kold College for at tage temperaturen på fremtidens kost.

Kostråd vel modtaget

Målet med kostrådene er at mindske udledningen af CO2, og det skal blandt andet ske ved at spise 350 gram kød om ugen i stedet for 500 gram.

Det fokus bliver taget godt imod på kokkeuddannelsen på Kold College.

- Det, jeg synes, er stærkt denne gang, er, at man har taget klimaet så meget med. Så går det op i en højere enhed, siger Gitte Barkholt, direktør på Kold College.

Hun er klar til at påtage sig opgaven og gøre de unge og nye i kokkefaget bevidste om de nye kostråd.

- Jeg synes, vores rolle er at bevidstgøre vores brancher, og dermed startende med eleverne, hvad det er for nogle CO2 aftryk, man sætter, siger Gitte Barkholt.

De nye officielle kostråd Spis planterigt, varieret og ikke for meget

Spis flere frugter og grøntsager

Spis mindre kød – vælg bælgfrugter og fisk

Spis mad med fuldkorn

Vælg planteolier og magre mejeriprodukter

Spis mindre af det søde, salte og fede

Sluk tørsten i vand Desuden gives der et par vigtige tips: Begræns madspild

Gå efter Nøglehullet Kilde: Fødevareministeriet Se mere

Nemt bliver det ikke

De nye kostråd er dog ikke lige sådan at implementere i undervisningen på skolen på Landbrugsvej i Odense.

- Der er jo nogen, der bestemmer, hvad vi skal undervise i, og de bestemmer jo, når vi siger "bøf", hvor mange gram det er.

- Det kræver så, at dem, der laver vores uddannelse, følger med og følger kostrådene, siger direktøren og slår fast:

- Der er ingen tvivl om, at når man vælger at sætte fokus på kostrådene, som også er nogle klimaråd, så skal vores branche følge med. Det er jeg ikke et sekund i tvivl om.

Gitte Barkholt mener dog, at der nogle politikere, der skal kigge på erhvervsuddannelserne og finde ud af, hvilken rolle, de har i det klima- og sundhedspolitiske spil.

- Hvis jeg turde være rigtig fræk i forhold til det, så vil jeg sige til politikerne, at man skal følge med tiden, fordi det ligger jo i tiden.

Mange danskere elsker kød

Hun løfter også et flag for, at undersøgelser viser, at danskerne er glade for kød.

- I de seneste undersøgelser, jeg har set, spiser danskerne faktisk mere kød fra 2016 og frem til i dag. Så det kan godt være, at der er færre, der spiser kød, men dem, der så spiser kød, de spiser mere kød, siger Gitte Barkholt.

Kig på uddannelsens indhold

Kød har altid været i centrum på kokkeuddannelserne og det er ifølge Gitte Barkholt svært at dreje skolen og undervisningen mod de nye kostråd.

- Undervisningen harmonerer jo med, hvordan restauranterne kører lige nu, og det er jo det, vi uddanner til. Det skal vi jo lige huske.

- Det, der er min pointe, er, at vi skal kigge på uddannelsens indhold.

For den almindelig dansker vil man opleve, at Fødevareministerets kostråd er skåret ned fra ti til syv officielle kostråd.

Følger alle danskere de syv råd viser beregninger fra DTU Fødevareinstituttet, at man vil kunne reducere det samlede CO2-udslip fra drikke- og fødevarer med op til 35 procent.

Foto: Fødevarestyrelsen