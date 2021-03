Koncerndirektør om vaccine: - Kontakt læge efter tre dage eller ved alvorlige symptomer

11.850 borgere i Region Syddanmark var henover de kommende to uger booket til at få et stik med coronavaccinen fra AstraZeneca, men det er nu sat en stopper for.

Den er nemlig blevet blevet sat på pause i 14 dage, efter der har været indberetninger om alvorlige tilfælde med blodpropper hos personer, der har fået vaccinen.

Én af indberetningerne i Danmark vedrører et dødsfald, men det kan på nuværende tidspunkt altså ikke konkluderes, om der er en sammenhæng mellem vaccinen og blodpropperne. Det skriver Sundhedsstyrelsen.

Det betyder, at sundhedspersonale i kommunerne, på sygehusene og i almen praksis må vente lidt længere på vaccinen, ligseom hele vaccineprogrammet vil skride en smule.

Ifølge Sundhedsstyrelsen stod Region Syddanmark til at modtage i alt 31.900 AstraZeneca-vacciner i løbet af uge 11 og 12.

- Det betyder, at vi bliver forsinket i hvert fald 14 dage. Får vi at vide, at vi slet ikke må bruge AstraZeneca-vaccinen fremover, vil der gå noget længere tid, før vi når hele vaccinationsprogrammet igennem, og kalenderen vil nok blive forlænget med seks til otte uger, siger Kurt Espersen.

AstraZeneca-vaccinen Vaccinen fra AstraZeneca blev godkendt til brug på det europæiske marked i januar.

Herhjemme har foreløbig 142.102 fået første stik af en AstraZeneca-vaccine, hvilket svarer til en fjerdedel af dem, der er blevet førstegangsvaccineret med en coronavaccine.

I første omgang blev vaccinen tilbudt frontpersonale i social- og sundhedssektoren, da der manglede dokumentation for dens effekt for de ældste aldersgrupper, som står længere fremme i vaccinationskøen.

Siden har de danske myndigheder besluttet, at den kan tages i brug for alle over 18 år.​​​​​ Se mere

Håber på AstraZeneca

Indtil videre vil pausen vare to uger, hvorefter Sundhedsstyrelsen sammen med Lægemiddelstyrelsen vil lave en ny vurdering.

I Region Syddanmark har 25.000 borgere allerede fået AstraZenica-vaccinen, og Kurt Espersen håber ikke, at deres vaccinationsprogram skal ændres.

Vi har gudskelov set få alvorlige bivirkninger ved vaccinerne, men får man alvorligere symptomer, skal man kontakte egen læge hurtigst muligt Kurt Espersen, koncerndirektør, Region Syddanmark

- Det håber vi ikke, men det kommer selvfølgelig an på resultatet af den undersøgelse, der er gået i gang. Hvis AstraZeneca-vaccinen ikke kan burges, får de tilbudt et nyt vaccinationsprogram, men det er ikke til at sige, hvornår og hvordan det kommer til at forløbe, siger koncerndirektøren.

Har man fået en tid til vaccination i den forestående weekend, vil der komme en aflysning via sms, mens man fra mandag vil få et brev fra Sundhedsstyrelsen om aflyste tider.

- Men man må væbne sig med tålmodighed. Der skal nok komme en indkaldelse igen, siger Kurt Espersen.

Kontakt læge efter tre dage

I følge det Europæiske Lægemiddelagentur er det 30 tilfælde ud af 5 mio. vaccinerede.

- Hvis man har fået vaccinen og er nervøs og har ukarakteristiske symptomer, skal man gå til egen læge, og så vil lægen vurdere, om det kan relateres til vaccinen og indberettes som bivirkning, siger Kurt Espersen.

De almindelige symptomer ved vaccinen er influenza, ledsmeret og generel ubehag. Men oplever man symptomerne i mere end tre dage eller har mere alvorlige symptomer skal man kontakte egen læge.

- Vi har gudskelov set få alvorlige bivirkninger ved vaccinerne, men får man alvorligere symptomer, skal man kontakte egen læge hurtigst muligt, fastslår Kurt Espersen.