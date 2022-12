Kvinde nægter websvindel: - Jo, vi snød, siger partneren

En 42-årig kvinde afviste i retten i Odense fredag, at hun bevidst har drevet nethandel med tøj og sko for at snyde kunderne.



Men hendes 47-årige partner lagde i sidste uge kortene på bordet:

- Vi har helt bevidst indkasseret penge, uden at kunderne fik deres varer, sagde han.

Retten i Odense gav ham på den baggrund en ubetinget fængselsstraf.

Det fremgår af et domsudskrift, som TV 2 Fyn har fået aktindsigt i.

Parret drev tilbage i 2019 internetportalerne Banananaz og Queensshop på samme måde.

Det kostede dengang den kvindelige partner fire måneders betinget fængsel og samfundstjeneste og manden et halvt års ubetinget fængsel.

Snød bevidst

I retten i sidste uge forklarede den 47-årige mand, at det var helt bevidst, at der var kunder, der ikke fik deres bestilte varer.

- Det var for at skaffe penge. Det var vigtigt at køre i store biler for at vise udadtil, at der var styr på tingene, og der skulle bruges penge til at betale ”kontingenter”. ”Kontingenter”, der skulle betales til tiden, fortalte den 47-årige.

Det var også helt bevidst, at de fik stråmænd til at oprette og tegne selskaber som nordicwomen.dk, myranda.dk, silene.dk, georgina.dk, webraketten.dk og trindo.dk.

- Vi kunne ikke åbne selskaber og drive virksomhed. Hvis folk opdagede, at vi stod bag, ville de ikke handle. Derfor var det vigtigt at finde stråmænd, så kunderne ikke opdagede, at vi stod bag, forklarede han.

Selskabernes adresser var tomme, så hvis folk dukkede op for at klage, var der bare en lukket dør.

Ifølge den 47-årige har ingen af stråmændene fået noget økonomisk ud af, at de var stråmænd og blandt andet overlod deres pas, hævekort og NemID til parret.

Nogle af varerne kom dog ud til kunderne. De var købt i Kina og blev pakket på parrets bopæl.

For fristende

Ifølge den 47-årige ville de egentlig godt drive en reel forretning, men det var for fristende at bruge pengene på privatforbrug, når der var lavvande i privathusholdningen.

Selv om det haglede ned med kritik af manglende leverancer på Trustpilot, var det ikke noget, han tog så tungt. Han læste simpelt hen ikke anmeldelserne, oplyste han i retten.

Den 47-årige er nu kommet i gang med en uddannelse som social- og sundhedsassistent, og ifølge domsudskriftet er han ked af, at han har gjort det dårligt for mange mennesker.

Retten mente dog, at der er tale om gentagen, professionel og systematisk bedrageri begået over en årrække. Derfor lød dommen på ni måneders ubetinget fængsel.

Fredag var første retsdag i sagen med den 42-årige kvinde.

Der var oprindelig afsat 22 retsdage til at afhøre 380 vidner, men anklager og forsvarere blev fredag enige om at skære vidnelisten til, så der kan indkaldes færre vidner - i omegnen af 40.

Politiet har gennem flere år fået flere ressourcer til at afsløre økomisk kriminalitet, men kun 2,6 procent af alle anmeldelser for bedrageri ender med en dom, og tallet er faldet drastisk igennem de seneste 20 år.