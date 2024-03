Lars tog det måske sidste billede af Søren Pape: Var lige blevet hyldet, da hans tonefald pludselig ændrede sig

Klokken 17.15 lagde Lars Bendix et billede på Facebook. På billedet kunne man se De Konservatives formand Søren Pape Poulsen tale foran forsamlingen af anslået 25 mennesker i lokalet i Hotel Skibelund Krat i Vejen.

Billedet skulle vise sig at blive et af de sidste, der nogensinde er taget af Søren Pape Poulsen i live. For få minutter senere blev Søren Pape Poulsen ramt af en hjerneblødning, der under et døgn senere skulle føre til hans død.

Men lige dér i lokalet i Vejen var der intet, der tydede på, at noget var galt. Det fortæller Lars Bendix, som er medlem af den konservative hovedbestyrelse, og som derfor var til stede.

- Søren var i totalt topform. Virkelig. Jeg sad med en oplevelse af: "Wow, han er klar."

- Han var ved at gennemgå forsvarspolitikken og vores holdninger i forhold til ældreudspillet og var bare helt på banen. Der var intet at mærke, siger Lars Bendix, der er tidligere formand for De Konservative i Odense og snart formand for Fyns Storkreds til TV 2 Fyn.

Søren Pape Poulsen havde, ifølge Lars Bendix, netop modtaget en klapsalve.

- Der var super stemning. Vi havde lige klappet ad Søren og hyldet ham, fordi vi syntes, han gjorde det pisse godt. Det er næsten ikke til at forstå.

Talte usammenhængende

Blot 11 minutter efter Lars Bendix lagde sit billede på Facebook, klokken 17.26, ringede Mette Abildgaard, De Konservatives politiske ordfører, 112 ifølge et opslag på Facebook.

- Jeg kan huske helt tydeligt, at Søren var ved at fortælle om forhandlingerne om ældreudspillet og om langsommeligheden i forhandlingerne. Pludselig ændrede hans tonefald sig, og jeg tænkte, at nu laver han sgu sjov med, at det gik for langsomt. Men i løbet af et splitsekund talte han usammenhængende, og så faldt han bare om.

- Vi var lammede, vi går i chok. Heldigvis træder fornuften ind, så der er nogle mennesker, der tager sig af Søren, og så er vi nogle, inklusive mig selv, der forlader lokalet i respekt, fortæller Lars Bendix.

Han fortæller, at han tænkte, hans formand var i gode hænder, da ambulancen kom. Men der var en stemning af lammelse i lokalet.

- Vi er alle sammen i chok og ved ikke, hvad fanden der sker. Jeg blev meget ked af det. Udover at det er min formand, så er det også en god ven, der ligger der.