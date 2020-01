Leon vil tabe sig 20 kilo: - Det er generende at veje for meget

Efter en måned med julefrokosttid og madsvineri står januar står på slankekur og alt det der, også for 66-årige Leon Jespersen fra Birkum, der havde sin første dag i et fitnesscenter for at komme i gang med sit nytårsforsæt.

- Jeg vil helst ikke blive alt for konkret med tallene, men jeg skal tabe mig cirka 20 kilo for at få det bedre på alle måder. Det kan være generende at veje for meget, siger pensionist Leon Jespersen til TV 2/Fyn.

Ifølge analyseinstituttet Yougov er vægttab blandt de mest populære nytårsforsæt blandt danskerne.

Masser af indmeldelser

Det kan mærkes i flere fynske fitnesscentre, der har travlt i januar.

- Vi kan mærke det med en masse indmeldelser. Vi står gerne i receptionen i to timer i streg uden at gå derfra. Og så er der bare endnu flere mennesker i centret, siger Christina Poulsen, der er centerleder i Fitness World i Slotsgade i Odense.

Også i OBBC Fitness kan man mærke, at januar er lig med slankekur og mere træning end julemåneden.

- Der kommer nogle ekstra ind, som giver den en tand, og så har vi også vores eksisterende medlemmer, som har et eller to nytårsforsæt, hvoraf det ene går på noget træning, siger centerleder Peter Mølhøj.

Fristet af lækker mad

Undersøgelsen fra Yougov viser, at to ud af fem danskere giver op på deres nytårsforsæt inden for de første tre måneder af året.

Leon Jespersen vil da hellere ikke love, at han fortsat træner om en måned.

- Man glemmer det indimellem og bliver fristet, som jeg også gjorde her i julen, siger Leon Jespersen.

Pensionisten fra Birkum satser på at gå i fitnesscentret fire-fem gange om ugen.