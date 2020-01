Fynske mænd er blevet bedre til at søge hjælp - men halter stadig efter kvinderne

30 procent flere fynske mænd i fysisk hårdt arbejde søgte behandling for skavanker gennem deres sundhedsordning i 2019 end sammenlignet med 2015. Det viser en opgørelse fra Pension Danmark.

Det kan være hjælp hos fysioterapeuten, når det gør ondt i kroppen, mens man udfører sit arbejde.

- Vi ser gerne, at den positive udvikling fortsætter, så endnu flere fynske medlemmer får mobilen frem og bestiller en tid til behandling. Hjælp i god tid og forebyggende behandlinger og øvelser er afgørende for at undgå, at små skader bliver til alvorlige skader, siger administrende direktør i Pension Danmark Torben Möger Pedersen i en pressemeddelelse.

Halter efter fynske kvinder

Mændene er gradvist blevet lidt bedre til at få hjælp til skader år for år. Den fynske stigning ligger også over landsgennemsnittet.

13,5 procent af de fynske mænd udnyttede sundhedsordningen til at få gratis behandlinger i 2019.

Det er stadig et stykke fra de kvindelige Pension Danmark-medlemmer. 15,1 procent af de fynske kvinder modtog behandling gennem sundhedsordningen.

Fyn Kvinder Mænd 2015 12,2 10,3 2016 12,6 11,2 2017 13,9 11,5 2018 13,7 12,3 2019 15,1 13,5

Omkring 400.000 danskere har uden lægehenvisning adgang til gratis behandlinger hos blandt andet fysioterapeut, kiropraktor og psykolog gennem den overenskomstaftalte arbejdsmarkedspension.