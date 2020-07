Lillebælt Halvmarathon aflyser på grund af coronakrisen

Der bliver ikke noget Lillebælt Halvmarathon i 2020.

Det står nu klart, efter Lillebælt i Løb, der arrangerer løbet, onsdag har valgt at aflyse.

Lillebælt Halvmarathon skulle have været afholdt 12. september, men det tror man ikke længere på er muligt.

- Nu mener vi ikke, at det længere er realistisk og forsvarligt at samle så mange mennesker efter sommeren. Samtidig har vi fået besked fra regeringen om, at der ikke kommer en udmelding omkring events i september og oktober før engang efter sommerferien, siger Erik Jensen, der er formand for Lillebælt i Løb i en pressemeddelelse.

Årsagen til at aflysningen kommer nu er, at det ville ende med at kunne være dyrt at aflyse for sent.

– Det er lige nu, vi skal booke og bestille alt vores grej, så kommer det til en aflysning herefter, bliver det rigtig, rigtig dyrt, siger formanden.

Oprindeligt skulle løbet have været afviklet 16. maj i år. Grundet coronasituationen valgte man at udskyde løbet til 12. september, men nu er det altså helt aflyst til stor ærgelse for Erik Jensen.

- Det her er bare så ærgerlig en situation. Vi føler, at vi svigter deltagerne, der har trænet i månedsvis, de to byer, sponsorer og vores faste samarbejdspartnere. Selvom det er svært, så er det bare sådan, det er i år. Vi ser frem til igen at kunne samles omkring et rigtig stort løb. Selvom der er længe til, ser vi frem mod næste år og glæder os til igen at forbinde Middelfart og Fredericia. Vi har allerede nu flere ideer til spændende tiltag, siger han.

Alle deltagerne kan få deres penge retur, men det vil også være muligt at overføre sit startnummer til næste år.

I 2021 vil løbet finde sted 8. maj.