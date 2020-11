Ligaens nummer ni og syv mødes søndag eftermiddag på Brøndby Stadion.

OB på niendepladsen har to point op til Brøndby på syvendepladsen. Det betyder, at fynboerne kan overhale de blå-gule med en sejr.

Det forventes, at Odense Boldklub stiller med samme start-11'er, som for nyligt vandt over AC Horsens.

Du kan følge kampen live herunder:

