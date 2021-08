Lørdagens coronatal: Smitten stiger stille og roligt på Fyn

Siden lørdag i sidste uge er det samlede antal smittede i de ti fynske kommuner steget stille og roligt.



Således var antallet af smittede over syv dage sidste lørdag 320. I dag er tallet oppe på 369.

Især fra fredag til i dag har tallet taget et hop. Her er der fundet 20 nye smittede over de seneste syv dage.