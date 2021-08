Frej var fire minutter fra dødstog: Nu håber han, at godsfirmaerne vil tage ansvar for sikkerheden på Storebælt

I vindanalysen konkluderer forskerne fra DTU og Banedanmark dog, at der ikke er særlige problematiske vindforhold på Storebælt, når man sammenligner med andre lokaliteter.

Dog fremgår det, at vinden er kraftigere på Storebælt end den er på jernbanestrækninger på land. Til gengæld fastslår rapporten, at der er mindre turbulens og uforudsigelige vinde på Storebælt end på andre jernbanestrækninger.



Minister: Jeg håber, at DB Cargo vil læse rapport

Transportminister Benny Engelbrecht er tilfreds med, at der nu foreligger en undersøgelse, der viser, at vinden ikke kan blæse gods af tog inden for de fastsatte vindgrænser, så længe godset er forsvarligt fastgjort.

- Jeg er rigtig glad for, at nu har vi et meget, meget grundigt stykke arbejde, der fuldstændig afviser, at der skulle være noget, som kan forhindre eller undgå, at DB Cargo tager sig det nødvendige ansvar. Man er nødt til at fastspænde løst gods, siger transportminister Benny Engelbrecht (S).

Nu er der jo restriktionerne for kørslen over Storebælt. Det antyder vel, at der er en eller form for problemer med godstransport på Storebælt?

- Man kan sige, at vi går med livrem og seler, og det skyldes jo, at der har været nærved-hændelser, og en meget, meget alvorlig ulykke. Derfor synes jeg, at det er det rigtigste, også selvom man teoretisk kunne lade være med at have dem, fordi det afgørende er, at godset er behørigt fastspændt, siger Benny Engelbrecht.

Efter at rapporten med vindanalyserne på Storebælt er lavet er meldingen fra transportministeren klar:

- Jeg synes, at DB Cargo skal læse den udmærkede rapport, som nu er lavet. Så går jeg ud fra, at de ligesom alle andre kan indse, at det er deres ansvar at sørge for at gods, det er ordentligt fastspændt, understreger Benny Engelbrecht.

Vindgrænser skal ikke ændres

Den nye vindanalyse viser, at man kan køre godstog over Storebælt i vindhastigheder helt op til 26,1 meter i sekundet, så længe godset er spændt korrrekt fast.

Derfor giver den nye analyse heller ikke anledning til, at der skal ændres på grænserne for, hvornår togene skal køre langsommere over broen, eller hvornår der skal lukkes for godstransport.