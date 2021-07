Lokale skybrud kan give 25 millimeter regn på en halv time

DMI's vejrvarsel gælder for det meste af Fyn, nærmere betegnet Sydfyn, Assens Kerteminde, Nyborg, Odense og Nordfyn.

Her kan de store mængder nedbør på kort tid blandt andet få betydning for færdsel på vejene, hvor der både kan være nedsat sigtbarhed og vand på vejbanen. Derfor råder DMI til at tilpasse kørehastigheden og undgå at køre ud i vand, hvor man ikke kan vurdere dybden.

Varslet om lokale skybrud og tordenbyger gælder frem til klokken 19.00 lørdag aften.