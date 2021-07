Sosu'ere føler sig gjort til syndebukke: - Vi holder ikke til det

En af de steder, hvor hjemmeplejens arbejde bliver diskuteret er Facebook-gruppen "Assens Kommune svigt af de ældre og handicappede". Gruppen tæller omkring 1500 medlemmer, og de mange kommentarer rammer plejerne personligt, fortæller de.

- Efterhånden der er gruppen blevet en hetz mod hjemmeplejen. Og jeg synes jo, at det er frygteligt at man bliver overvåget 24 timer i døgnet, og at vi ikke engang kan gå ind og hente en sodavand i 30 graders varme, uden folk kommer med en kommentar, siger Majken Knudsen, der er social- og sundhedsassistent i Assens Nord.

- Vi står 100 procent bag vores medarbejdere

Som borgmester står Søren Steen Andersen (V) sammen med byrådet med det øverste politiske ansvar for, hvordan den kommunale ældreplejen bliver prioriteret.



- Jeg har to ting at indlede med. Det ene er, at den hændelse, der blev beskrevet hos borgerene den anden dag og gentaget her i dag (sagen om Tine Jensens' farmor red.), er slet, slet ikke acceptabel, og det skal vi gøre alt, hvad vi kan for at undgå, siger han og fortsætter:

- Den anden er, at vi står 100 procent bag vores dedikerede medarbejdere. Det gør vi i et og alt, og det må de aldrig være i tvivl om. Men jeg vil også sige, at det, der sker nu, er, at de oplever en Facebook-gruppe, som misforstår sin opgave. Det er blevet et politisk instrument, og man bliver hængt ud og talt ned til som medarbejder i Assens Kommune. Det er vi også ulykkelige over, men vi har ingen måder at regulere i det.

Samtidig erklærer han sig enig i, at ældreplejen i Assens ikke har det niveau, den burde have.

- Vi har prioriteret penge til det fra og med i år, men nu står vi med en rekrutteringsudfordring, fordi der mangler 8.500 medarbejde inden for området i Danmark.

Se hele indslaget om ældreplejen i Assens her