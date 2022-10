Lukningstruet købmand afviser hjælp: - Det er som kviklån

- Vi blev helt paf. Vi kiggede på hinanden og sagde: ”Det kan vi jo ikke.” Vi blev meget chokerede og fik det rigtigt dårligt, sagde købmandsparret til TV 2 Fyn i august.

Ved dagens valgtræf i Storms Pakhus tog parret deres bekymringer med til politikerne.

For landsbyernes skyld

- Vi har brug for, at der bliver lavet en energipakke, der ikke er et lån, siger Anne Gregersen.

Hun peger på, at en hjælpepakke - i form af fastlåst og nedsat energipris - i lige så høj grad vil være for landsbyens skyld, som det vil være for de enkelte små købmænds skyld.

- Hvis ikke vi er der, så går der ikke lang tid, så er der ikke skole eller børnehave, siger købmanden.

Selvom det snart er en måned siden, at TV2 Fyn snakkede med købmandsparret, så mangler der stadig handling, siger købmandsparret.

- Jeg tror ikke der er så meget hjælp fra politikerne, men vi er nødt til at gøre opmærksom på det, siger Anne Gregersen.

Ikke respektfuldt

Klima- og energiminister Dan Jørgensen (S) forsvarede regeringens lånemulighed overfor købmandsparret til søndagens valgtræf i Storms Pakhus.

- Jeg synes ikke, at det er respektfuldt at tale om det som et kviklån, sagde ministeren til Anne Gregersen.

- For nogle er det muligheden, der gør, at folk kan holde skindet på næsen, tilføjede ministeren.

Ministeren pegede på at en sænkning af elafgiften skal hjælpe yderligere for de danskere, der er ramt af de høje energipriser.

Og så vil ministeren gerne føre nogle af energiselskabernes høje profitter tilbage til forbrugerne.

- Vi vil gerne beskatte overnormale profitter hos energiselskaberne og føre dem tilbage til forbrugerne, sagde Dan Jørgensen.

Danmarksdemokraternes fynske kandidat Nikolaj Vang mente ikke, at regeringens politik er ambitiøs nok.

- Vi vil gå ind for at fjerne moms og afgifter på de ting vi kan, sagde Nikolaj Vang.

Pia Offer Madsen fra Venstre tilføjede, at det er partiets ønske at sænke gasafgiften. Noget som SF's Lise Müller også tilsluttede sig.

- Det har kæmpe stor betydning, hvis man ikke har en købmand i nærområdet, påpegede SF'eren.

- Vi er jubeloptimister

Der er dog håb for septembers elregning, som endnu ikke er landet i postkassen.

Anne og Kent Gregersen aflæser hver dag deres elmåler, og de kan se, at forbruget er faldet ovenpå flere tiltag, som de har taget i butikken.

Blandt andet er hvert andet lys i butikken nu slukket samtidig med, at alt nu er skiftet til led-lys.

Derudover har købmanden også sat en slags gardiner op for for køle- og fryseskabe.

Men selvom de mange tiltag har sænket forbruget, så er købmanden i Haastrup ikke reddet.

- Vi er stadig lukningstruet, det skal man ikke tage fejl af, siger Anne Gregersen og tilføjer:

- Vi er jubeloptimister, men håber politikerne vil gøre et eller andet. Det vil hjælpe mange - ikke bare os.

Er du stadig i tvivl om, hvor krydset skal sættes? Så tag kandidattesten og se, hvilke af de fynske kandidater du er mest enig med.