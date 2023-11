Mads er med til at redde verden - men der er for få af hans slags

Og derfor er det et stort problem hos Fayard, hvis ikke der kommer et højere antal ansøgere til erhvervsuddannelserne, mener direktør Thomas Andersen:



- Regner vi på, hvor mange der vil gå på pension indtil 2030, så er det matematisk bevist, at vi kommer til at mangle arbejdskraft, siger og fortsætter:

- For vores land er det en katastrofe. Det kan relatere i, at vi skal lukke virksomheder, fordi vi ikke kan betjene vores kunder, hvis vi ikke hele tiden kan opretholde denne her kvalificerede arbejdskraft.

En usand fortælling

De unge vælger i høj grad en gymnasial uddannelse efter grundskolen. I 2023 valgte mere end syv ud af ti af grundskoleeleverne en gymnasial uddannelse. En af årsagerne til det er ifølge Nanna Højlund, der er næstformand i Fagbevægelsens Hoveorganisation, at man har talt uddannelserne ned:

- Vi har skabt en fortælling om, at det vigtigste, man kunne gøre, var at gå i gymnasiet og derefter tage en lang videregående uddannelse, og vi har forsømt at tale om alle de andre fantastiske muligheder, der er, siger hun og fortsætter:

- Jeg synes, vi skal skamme os, fordi det er en løgn, vi har fortalt de unge mennesker. Det er en kæmpe bjørnetjeneste og måske også en af grundende til, at de nogle gange går og har lidt ondt i maven. Det er fortællingen om, at der kun er en vej, og det er snuden ned i bøgerne, og det er jo ikke rigtigt.

Godt nyt

Regeringen vil afsætte 900 millioner kroner årligt til området, som vil blive indfaset frem mod 2030. Derudover foreslår Reformkommissionen nu også HPX-uddannelsen.

HPX står for Højere Praktisk Eksamen, og den skal være ”en anden vej” end gymnasiet og have fokus på mere praktisk læring, og samtidig stadig give adgang til de videregående uddannelser.

- Det er godt, at Mattias Tesfaye nu melder ud, at denne HPX-uddannelse skal være en vej for flere unge. Jeg tror, at han har set rigtigt, at vi skal have nogle studiemiljøer for dem, der tager en erhvervsuddannelse, hvor man kan have lidt mere ungeliv, siger Nanna Højlund og fortsætter:

- Men det er et problem, hvis vi ikke får vendt denne udvikling.