Mærket rådmand har isoleret sig efter fars sygdom: - Det er dybt ubehageligt

Så sent som mandag var de to i samme rum. Og i lørdags lavede de mad sammen.

Derfor er Venstres by- og kulturrådmand Christoffer Lilleholt mærket på flere fronter af at hans far, folketingsmedlemmet Lars Chr. Lilleholt (V) er blevet indlagt på Odense Universitetshospital - smittet med coronavirus og med lungebetændelse.

Læs også Fynsk toppolitiker indlagt med covid-19: - Det er en hård tur

For efter at have været sammen med sin far, er Christoffer Lilleholt blevet bedt af myndighederne om at isolere sig selv frem til mandag og først komme ud igen, når han kan fremvise to negative coronatests. Christoffer Lilleholt skal derfor testes fredag og søndag.

Imens kan han på afstand yde støtte til sin far, der til TV 2 Fyn siger, at sygdommen er 'en hård tur'.

- Det er dybt ubehageligt at se en af mine allernærmeste indlagt. Lige pludselig kommer det meget tæt på. Jeg er selvfølgelig meget mærket af situationen. Det er en voldsom omgang, siger Christoffer Lilleholt.

- Han (Lars Chr. Lilleholt, red.) er meget fattet. Næsten mere end os andre. Relativt hurtigt efter han fik symptomer, kom han afsted, og der er gode folk omkring ham, som gør en stor indsats. Så jeg frygter ikke, at han får det værre, siger Christoffer Lilleholt til TV 2 Fyn.

Lars Chr. Lilleholt er dermed én af de lige nu 174 danskere, der er indlagt på et hospital med covid-19. I sit opslag på Facebook skriver Lars Chr. Lilleholt, at han er i gode hænder, og at han behandles med blandt andet lægemidlet Remdesivir.

- Jeg håber, han kommer sig hurtigt og ønsker ham alt det bedste, siger Christoffer Lilleholt.

55-årige Lars Chr. Lilleholt har siddet i Folketinget siden 2001. Far og søn sad i Odense Byråd sammen fra 2013 til 2015, hvor Lars Chr. Lilleholt måtte stoppe, da han blev energi-, forsynings- og klimaminister i Lars Løkke Rasmussens regering.