Mærkning af katte: Fynsk dyrlæge siger ja tak

Flere og flere katte ender på Fyns Internat.

I 2019 kom 1.761 katte og killinger til internattet i Ejby. Nogle af kattene er blevet væk fra deres ejere og i mange tilfælde er det svært at finde kattenes ejere.

Derfor foreslår Dyrenes Beskyttelse og flere end 31.000 private personer, at katte skal mærkes på samme måde som hunde, så det bliver nemmere at finde kattenes rette ejermand.

Det forslag glæder Peter Knold, der er dyrlæge på Årslev Dyreklinik.

- Det er vigtigt, at man tager et ansvar for sine dyr. Og det gælder også katten, understreger dyrlægen, der har mødt et hav af katte i løbet af karrieren.

På dyrehospitalet møder de jævnligt en kat, der ikke er registreret.

- I det øjeblik, hvor en kat kommer til koster penge via registrering, så overvejer folk måske også om de skal anskaffe sig en kat, forklarer han.

Sådan kan en kat registreres En kat kan mærkes via en øretatovering, en chip eller begge dele. Derefter kan den registreres hos Det Danske Katteregister eller Dansk Katteregister. Det koster 145 kroner at få sin kat registreret hos Det Danske Katteregister.

Forslaget fra Dyrenes Beskyttelse kommer midt i Folketingets arbejde med at vedtage nye rammer for dyrevelfærd i form af dyrevelfærdsloven. I lovforslaget er der lagt op til, at ministeren skal kunne fastsætte regler om mærkning og registrering af dyr af dyrevelfærdsmæssige hensyn.

Kan føre til flere aflivninger

Derfor er Dyrenes Beskyttelse også glade for den del af lovforslaget.

- Ved denne bemyndigelse kan ministeren på et senere tidspunkt indføre obligatorisk mærkning og registering af katte og eventuelt andre dyr, skriver interesseorganisationen i sit høringssvar til lovforslaget.

Hos Dyretisk Råd mener man, at mærkning vil gøre det nemmere for bortkomne katte at komme tilbage til rette ejer og være behjælpelig, hvis en kat gør skade på et menneske. Men ordningen er ikke problem fri, vurderer rådet.

Det er fint, at der er en frivillig ordning, hvor man kan registere sin kat og har mulighed for at få den tilbage, hvis den løber væk Erling Bonnesen, dyrevelfærdsordfører, Venstre

- Alle ikke-mærkede katte vil omvendt kunne blive betragtet som herreløse og blive indfanget og aflivet, skriver Dyreetisk Råd i høringssvaret.

Men det er allerede et problem i dag, fortæller Peter Knold. Ifølge ham får dyrehospitalet cirka hver anden uge en kattepatient, som ikke er registreret.

- Vi kan ikke vide om det er en vildkat eller den er ejet af nogle. Konsekvensen er, at nogle af kattene bliver aflivet, forklarer dyrlægen.

Folketingspolitikere er lydhøre

På Christiansborg har man bidt mærke i forslaget fra Dyrenes Beskyttelse og de flere end 30.000 underskrifter.

- Det kan sagtens være en god idé, men i Danmark er der mange herreløse katte, og hvordan skal man håndhæve mærkningen af dem, spørger Anders Kronborg, der er dyrevelfærdsordfører hos Socialdemokratiet.

Hvorfor ikke bruge de samme regler som vi kender fra hunde?

- Der er en helt anden problematik med katte end med hunde. Der er mange herreløse katte, og de love vi laver skal give mening ude i den virkelige verden, understreger han.

Ordføren stiller blandt andet spørgsmål ved om en obligatorisk mærkningsordning for katte hjælper herreløse katte, og hvordan den skal administreres.

Hos oppositionspartiet Venstre mener man ikke, at det er nødvendigt at indføre lovpligtig mærkning og registrering af huskatte.

- Det er fint, at der er en frivillig ordning, hvor man kan registere sin kat og har mulighed for at få den tilbage, hvis den løber væk, forklarer Erling Bonnesen, der er dyrevelfærdsordfører i Venstre.

Ifølge Erling Bonnesen er loven allerede i dag indrettet så katteejere skal passe godt på deres husdyr.

- Du skal sørge for, at dit dyr har det godt. Og det ændrer sig ikke med en lov om mærkning af katte, siger venstremanden.