Mandagens coronatal: Smittetallene sætter igen rekord på Fyn

Incidenstallet indikerer, hvor mange smittede der er per 100.000 indbyggere over syv dage. På den måde er det lettere at sammenligne, hvor udbredt smitten er på tværs af kommunegrænser.

Flere andre fynske kommuner er over 4.000. Det gælder blandt andet Nordfyn, Svendborg og Middelfart.

Smitten falder på Ærø og Langeland

Smitten er stigende i de otte fynske kommuner på øen Fyn. Omvendt er smitten faldende på Langeland og Ærø. Der er dog tale om et beskedent fald i antallet af nye smittetilfælde.

Det er til gengæld på både Ærø og Langeland, at smitten er mindst udbredt. Incidenstallene på de sydfynske øer ligger dog fortsat omkring 2.000.