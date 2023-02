Mange tror fejlagtigt, at de er allergiske overfor penicillin: Kenneth blev kronisk syg af at undgå det

Ifølge Carsten Bindslev-Jensen tror mange, at de er allergiske overfor penicillin, fordi de, oftest som barn, har fået en virus, som ligger tæt på røde hunde og mæslinger.

Virussen giver udslæt i sig selv, og hvis man så har fået penicillin samtidig, så kan man fejlagtig tro, at det er pencillien, som har været skyld i udslættet.



Carsten Bindslev-Jensen påpeger, at det er et problem, hvis man har behov for penicillin og går ud fra, at man er allergisk, selvom man slet ikke er det.

- Det betyder, at man skal bruge noget andet medicin, og det er oftest et lidt dårligere valg, som også har flere bivirkninger og er dyrere, fortæller han.

Barnets bog

En af de patienter, som har oplever konsekvenserne på egen krop, er 49-årige Kenneth Skipper fra Svendborg.

Hele sit liv har han holdt sig langt væk fra de klassiske penicillinkure, som man får, hvis man har en almindelig infektion i kroppen for eksempel halsbetændelse.

Han har altid gået i en stor bue udenom penicillin, fordi han var sikker på, at han var allergisk.

I ”Barnets bog”, som Kenneth Skippers mor har udfyldt, kan han læse, at han som treårig er blevet syg og har fået ordineret en penicillinkur. Men i bogen kan han også læse, hvordan han er slået ud og hævet op over hele kroppen.

Siden den dag har han bevidst undgået al penicillin.

- Jeg har altid sagt, at jeg ikke kunne tåle det, også selvom lægen ikke har spurgt. Jeg har jo været rigtig bange for at få det, siger Kenneth Skipper.

Kronisk lungesyg

I december 2020 begynder Kenneth Skipper at være plaget af hoste, og efter nytår går han til sin egen læge. Her viser det sig, at han har forhøjet infektionstal, men fordi han tror, at han er allergisk overfor penicillin, bliver lægen nødt til at udskrive et alternativt præparat.

Medicin hjælper lidt, men kort tid efter får han det dårligere. Denne gang er hans infektionstal voldsomt forhøjet, og han bliver sendt på Lungemedicinsk Afdeling på OUH.

Efter grundige undersøgelser får han indsat et dræn for at tømme lungerne, som er fyldt med væske.

- Jeg kan huske, at jeg sad og kæmpede for netop ikke at miste vejrtrækingen helt, fortæller Kenneth Skipper.

Han er indlagt i 14 dage, og hans krop er meget påvirket af hele forløbet. Hans lunger har taget skade, som er uoprettelig. Hans lungefunktion er nede på 49 procent, og det kan ikke trænes op igen.

- Hvis jeg havde fået penicillin dengang, så var det nok ikke blevet så slemt, siger han.