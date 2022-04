Masser af påskesol på vej: Her bliver det lunest

Solrige påskedage

Det er også ved at være slut med den iskolde vind, der har drillet fornemmelsen for forår de seneste uger.

- Der er ikke særlig meget vind, så det er ganske behageligt at komme udenfor. Uv-indekset er over 3, så det er tid til at beskytte sig mod solen, advarer Sara Maria Mærkedahl.

Der er masser af sol på programmet resten af påsken og ind i næste uge med temperaturer mellem 11 og 16 grader om eftermidddagen, men nætterne kan være kolde.