Mette Frederiksen holder corona-pressemøde lørdag

For første gang efter sommerferien indkalder statsminister Mette Frederiksen (S) til pressemøde om covid-19.

Det sker efter en periode, hvor flere er blevet smittet med corona, og der har været lokale udbrud i blandt andet Aarhus, Silkeborg og Ringsted.

Læs også Alle lærere er blevet testet på coronaramt fynsk skole

Pressemødet bliver holdt lørdag klokken 11.00 i Spejlsalen i Statsministeriet.

Her vil Mette Frederiksen deltage, men der er ikke yderligere oplysninger om, hvorvidt eksempelvis Søren Brostrøm fra Sundhedsstyrelsen og Kåre Mølbak fra Statens Serum Institut vil deltage, som det har været tilfældet ved tidligere pressemøder.

Statsministeriet har heller ikke yderligere oplysninger om emnet for pressemødet.

Det er dermed uvist, om statsministeren vil tage nye initiativer for at stoppe spredningen af corona. Eller om der er tale om en opfølgning på den aftale om genåbningens fase fire, som ventes at blive indgået fredag aften.

Før sommer var tallene for smittede, indlagte og indlagte på intensiv så lave, at politikerne begyndte at åbne op for store dele af Danmark. Den sidste aftale fase i genåbningen - fase fire - skulle efter planen være sat i værk i begyndelsen af august.

Det er dog ikke sket blandt andet som følge af en række lokale udbrud flere steder i Danmark. Mest omtalt har været Aarhus, Silkeborg og Ringsted, men også andre byer som Nyborg og Sorø på Sjælland har været ramt.

Forventningen er derfor, at politikerne fredag aften når frem til at forlænge forsamlingsforbuddet for forsamlinger på mere end 100 personer til november. Samtidig ventes nattelivet i form af blandt andet diskoteker og natklubber fortsat at få påbud om at holde lukket.