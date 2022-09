Minkavlere risikerer udskydelse af erstatning: - Det er en situation af afmagt og håbløshed

- Det er nødvendigt at aflive alle mink i Danmark. Det gælder desværre også avlsdyrene, sagde Mette Frederiksen til et pressemøde den fjerde november 2020.



Erstatningen til minkavlerne på samlet cirka 19 milliarder kroner skal være udbetalt inden 2024. Men det går ikke hurtigt nok, hvis det skal lykkedes, skriver Jyllands-Posten.

Afmagt og håbløshed

Udskydelsen af erstatningen kan ifølge den nu tidligere minkavler Carsten Hansen blive katastrofal.

- Jammen, for at være helt ærlig, det tror jeg ikke vi kan klare. Så er det sagt, det er sådan situationen er, siger Carsten Hansen.



Minkavlerne står både med store anlæg, som ikke kan bruges og en bank der skal have penge.

- Hvis vi får pengene i 2024, så tror jeg vi kan klare os igennem. Men det vil kræve politisk vilje omkring det, siger Carsten Hansen.

Derfor har Carsten Hansen, sammen med en håndfuld andre fynske minkavlere, inviteret Venstres Lars Christian Lilleholt og Erling Bonnesen ind i de tomme farme, for at fortælle om den situation de står i.



- Min situation er som alle andre avleres situation. Der er ikke en eneste, der har fået så meget som en krone. Det er en situation af afmagt og håbløshed, forklare den tidligere minkfarmer Kristian Juul Nielsen.

Og fortællingerne vækker også forståelse hos politikerne.

- Avlerne er i en fuldstændig uholdbar situation. At de nu skal vente i op til syv år inden de kan få deres erstatning, det betyder, at de her mennesker er fuldstændig låste, i forholdt til at komme videre i deres liv. Det er helt urimeligt, og det skal der laves om på, siger Lars Christian Lilleholt (V).

- I Venstre vil vi slå i bordet det vi kan, og sige at det skal gennemføres inden for den aftale vi har lavet, siger Erling Bonnesen (V).