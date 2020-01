Mistænkt for grov vold: Efterlyst 18-årig anholdt i Tranekær

En 18-årig mand, der er mistænkt for at have medvirket i et groft overfald, er fredag aften blevet anholdt.

Overfaldet skete 29. december, hvor en person blev udsat for grov vold i Rudkøbing på Langeland.

Der blev brugt både strømpistol og en såkaldt totenschläger, som er et håndvåben, der er ulovligt i Danmark. Det er et slagvåben, der folder sig ud, når man slår med det.

Læs også Kvinde straffet for at gå med niqab i Rosengårdcentret

16. januar blev to personer anholdt og varetægtsfængslet i sagen, men siden 21. januar, har Fyns Politi ledt efter den 18-årige, som de også mener, var med til at begå overfaldet. Han er desuden mistænkt for ulovlig tvang.

Den 18-årige blev anholdt på en adresse i Tranekær efter et tip.

Manden fremstilles lørdag i grundlovsforhør.