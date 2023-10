mobilfrimandag: Så lang tid bruger fynboerne på deres telefon

Her viser tallene blandt andet, at de 20-29-årige kun bruger deres telefon 51 minutter mere end de 50-59-årige hver dag.



Tallene tyder altså på, at det kan være svært for alle aldersgrupper at lægge telefonen fra sig. Jesper Schmidt-Persson mener, at forklaringen til det skal findes flere steder. Men han understreger, at det generelt er blevet en indgroet del i de fleste at tjekke sin telefon.

- Det ligger underbevidst i os, men noget af forklaringen er, at man hele tiden bliver gjort opmærksom på telefonen, fordi man får notifikationer. Derudover så er alt det, der foregår på telefonen, udviklet til at fastholde brugeren. Vores opmærksomhed er det, de forskellige applikationer på telefonen tjener penge på, så de arbejder jo ud fra at fastholde os så længe som muligt.

Bladrer du for eksempel gennem din Instagram, Facebook, TikTok eller andet socialt medie, så er det algoritmer, der styrer, hvad du kommer forbi.

- Ens feed er altså afgjort af, hvad det sociale medie tror, at du vil bruge mest tid på, forklarer Jesper Schmidt-Persson yderligere.

En svær fremtid at spå om

Hvordan skærmtiden vil se ud i fremtiden, tør Jesper Schmidt-Persson ikke spå om. Men én ting, mener han, er sikkert:

- Det er en uundgåelig del af, hvordan hverdagen er skruet sammen i dag. Og skal man ændre på skærmtiden, skal det drives af en lyst til selv aktivt at ændre på det.

Og har du lyst til at prøve at ændre på dine vaner, kan du hoppe med på TV 2 Fyns mobilfri-mandag og lade din telefon blive hjemme fra arbejde og skole i dag.