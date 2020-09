Myter om rygning: Skader festrygning?

Spørger man sundhedseksperterne, er der ikke meget godt at sige om rygning. Det er skadeligt for både dine lunger, din krop og din hjerne.

I en undersøgelse, Bemærk har lavet blandt 1200 unge fynboer, svarer hver fjerde, at de ryger. Langt de fleste af dem er startet som 15-årig.

Det er selvfølgelig godt at holde sig i form, men det er stadigvæk skidt for lungerne at ryge. Christian B. Laursen, overlæge, Lungemedicinsk Afdeling, OUH

22 procent af dem ryger dagligt, og 55 procent af de adspurgte svarer, at de røg første gang til en fest. 27 procent svarer, at de begyndte med at ryge, fordi der var et fællesskab og en hygge i det.

Ud af alle dem, der har svaret, at de ryger, har 41 procent svaret, at de har prøvet at stoppe med at ryge, og 34 procent svarer, at de gerne vil stoppe med at ryge.

Selvom langt de fleste ved, at rygning ikke er sundt, og at det er klogt at droppe cigaretterene, florerer der alligevel en række myter om det farlige ved rygning, som vi har bedt overlæge på Lungemedicinsk Afdeling på OUH, Christian B. Laursen, svare på.