Nåede du ikke med? TV 2/Fyn testede de sjoveste discipliner til Sportslørdag

Midt i menneskemylderet til Sportslørdag i Odense Idrætspark havde TV 2/Fyns reporter Marie Louise Florival kun én ting for øje. Nemlig at finde den sjoveste idrætsgren på Fyn.

Flere end 45 forskellige sportsgrene var repræsenteret til den store begivenhed, hvor det fynske idrætsliv, dets talenter og frivillige kræfter blev hyldet. Så der var nok at vælge imellem.

Derfor besluttede Marie Louise Florival at se stort på både fodbold og svømning og kaste sig ud i sportsgrene, hun ikke havde prøvet før.

Og det fynske idrætsliv viste sig både at overraske og indgyde respekt for reporteren, der gav hver enkelt sportsgren en bedømmelse på en skala fra en til seks stjerner.

Bamse, nu balletter vi

I balletsko, der var et par numre for små, et struttende tylskørt og et fast tag i barren kastede Marie Louise Florival sig ud i den yndefulde disciplin ballet.

Men det tog ikke mere end et par bøj i knæene at finde ud af, at det ikke helt var sagen for reporteren. Bedre blev det ikke, da hun fik at vide, at man skal begynde i en meget ung alder for at blive rigtig god.

- Hvis jeg skal give den her sportsgren nogle stjerner, tror jeg, den får tre ud af seks. Jeg synes, det var lidt for svært for mig, og jeg er åbenbart også lidt for gammel til at kunne lære at danse ballet, lød vurderingen.

De ømme tæer trak også ned i bedømmelsen.

Bedømmelse: Tre stjerner

Bulldog to be

Det krævede en anseelig mængde hjælp og tålmodighed at nå til det, det egentlig handlede om. Ishockey. Men heldigvis fik Marie Louise Florival assistance af Odense Bulldogs egen Henry Hardarson, der stod for hendes første ishockeytræning.

Kunne jeg være en del af Odense Bulldogs til næste kamp? Marie Louise Florival

- Det er for at beskytte sig selv, det er en kampsport, kan man sige, sagde han, da han hjalp hende med udstyret.

Heldigvis blev hun hverken tacklet eller ramt af en puck. Til gengæld lykkedes det at skyde pucken ind i et imaginært mål op til flere gange. Marie Louise Florivals selvtillid var ikke til at skyde igennem.

- Kunne jeg være en del af Odense Bulldogs til næste kamp?

- Ja, det tror jeg sagtens, svarede Henry Hardarson prompte.

På trods af den gode feedback måtte reporten dog se sandheden i øjnene.

- Jeg prøvede at spille ishockey. Jeg var ikke supergod til det, men jeg giver sportsgrenen fire ud af seks stjerner. Nok mest fordi jeg aldrig bliver en ishockeystjerne.

Bedømmelse: Fire stjerner

Stjernereporter i fuldt firspring

På et stort kryds og med en skulderbredde mellem benene begav Marie Louise Florival sig ud i trampolinspring.

- Det kan man ikke helt stoppe med igen det her, udbrød hun.

Lige nu er det meget sjovt, som jeg står i det Marie Louise Florival

Sportsgrenen kræver både styrke, smidighed og at man synes, det er sjovt. Om ikke andet gjaldt det sidste for den hoppende reporter.

- Man må sige, at jeg bogstaveligt talt springer ud i en masse nye udfordringer i dag. Lige nu er det trampolinspring. Lige nu er det meget sjovt, som jeg står i det, sagde hun

Med al den springen kom der både vind i håret og sus i skørterne, vurderede reporteren, der dog var iført jeans.

- Jeg tror, den får fem ud af seks. Der sker lidt, det er fedt.

Bedømmelse: Fem stjerner

Reporter med slag i

Om det er, fordi hun er vant til at slå til Søren vides ikke. Men allerede fra begyndelsen fik Marie Louise Florival ros for sine evner med boksehandsker på. Hun havde efter sigende gode bevægelser i kroppen. Men mest af alt et blik, der ville nedlægge enhver modstander i ringen.

- Jeg tænker at give den fire ud af seks stjerner. Jeg kunne godt forestille mig, at jeg kunne finde på at bokse lidt mere i fremtiden, vurderede hun.

Bedømmelse: Fire stjerner

Gooooo Tigers

Marie Louise Florival var på udebane i en sportsgren, hvor det er fedest at heppe på hjemmebanen. Hun prøvede at kaste med piger med høje hestehaler, bare maver og sløjfer i håret.

Det var rimelig sjovt, mente hun.

- Nu har jeg prøvet at være cheerleader for en dag og hoppe og springe og kaste lidt rundt med folk. Jeg tror, denne her sportsgren får fire ud af seks stjerner.

Bedømmelse: Fire stjerner

Ram på ræven

Den sidste sportsgren ramte helt plet. Med bue og pil i hånden og en glubsk gummiulv foran sig var reporteren tilfreds.

Bueskydning kræver indre ro og mental styrke, og derfor slap Marie Louise Florival selvsikkert pilen under kyndig vejledning. Desværre måtte hun sande, at hun ikke ramte bedre, fordi hun var ramt af sporten.

- Det var ikke engang ulven, måtte Marie Louise sande, da pilen sad pladen bag gummiulven.

Men det var fedt nok alligevel, der i olivengrøn bluse ikke havde svært ved at visualisere sig selv som en anden Robin Hood.

- Selvom jeg ikke ramte supergodt, kunne jeg godt forestille mig, at jeg bliver den nye Robin Hood om et par år. Vi slutter altså på toppen med seks ud af seks stjerner.

Bedømmelse: Seks stjerner