Nannas liv gik i stå, da hun ventede på hjælp i psykiatrien: - Jeg føler det som spild af liv

Nanna Märcher spiller '500' med sin mor Randi for hvem ved hvilken gang hjemme i køkkenet i Odense. Nannas sociale liv med skole og kammerater gik i stå for flere år siden. Et overgreb sendte hende dengang i cirkulation i psykiatrien. Derfor er hun også en af dem, der har ventet for længe på at blive udredt i Børn- og Ungepsykiatrien i Region Syddanmark. Og ventetiden er præget af håbløshed, lyder det fra Nanna Märcher.

- Det er dræbende. Jeg føler det som spild af liv.

Hendes mor, Randi Märcher, supplerer:

- Det har været hårdt. Nannas ungdomsliv er gået i stå.

I andet kvartal i 2023 blev fire ud af fem henviste børn ikke udredt inden for garantien på 30 dage. De ventede i stedet i gennemsnit 83 dage på at blive udredt i psykiatrien.

I en årrække så det ellers helt anderledes ud. Fra 2016 og frem til årsskiftet 2021 lå andelen af børn og unge, der ikke blev udredt indenfor de 30 dage og svingede mellem tre og otte procent. Men så skete der noget. l første kvartal 2022 var det pludselig hver anden, der venter længere, og den kedelige udvikling fortsatte altså.

Og det kan få voldsomme konsekvenser for børnene, mener Sara Koch, formand for Bedre Psykiatri på Sydfyn.

- Når de står i venteposition, får de det værre. De glider ud af deres hverdag og kommer måske ikke i skole. Hele livet og den naturlige udvikling bliver sat på pause, siger hun.

Covid væltede læsset

Hovedårsagen til stigningen i andelen af patienter, der venter for længe, er ifølge Maja Sidelmann Basnov, der er cheflæge i Børn- og Ungepsykiatrien i Region Syddanmark, at psykiatrien modtog flere henvisninger efter den første bølge med covid.

- Vi havde lidt for få ressourcer på det tidspunkt og havde derfor svært ved at følge med. Samtidig var vores medarbejdere syge af covid, og så mistede vi yderligere psykiatere til privat praksis. Det betød, at vi havde svært ved at komme gennem puklen af henvisninger, forklarer hun.

En ny struktur i Børn- og ungepsykiatrien i Region Syddanmark skal nu løse problemet. Den 1. september blev lokale afdelinger lagt sammen. Samtidig skal unge over 17 år fremover sendes videre til voksenpsykiatrien.