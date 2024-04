Nicolai ventede ni år på at få behandlet sin angst: - Det var som at vinde en million i lotto

Da Nicolai Frandsen var 10 år gammel fortalte han for første gang, at han var bange ud over det sædvanlige. Når han havde det værst, tænkte han på, om det gjorde en forskel, at han var i verden. Først efter ni år, da han var 19 år gammel, fik han den rigtige behandling for sin angst.

- Da jeg mødte psykiateren, sagde han, at jeg skulle have været der for mange år siden. Jeg tænkte: Det er det her, vi har ventet på i så lang tid. Det var som at vinde en million i lotto, siger Nicolai Frandsen, der nu er fyldt 20 år.

Han fik det bedre få uger efter, han kom i behandling.

Hans forældre har det anderledes.

- Det, der først ramte os som forældre var først: Hvorfor var der ingen, der før det havde forstået, hvad vi havde sagt? Så ramte den dårlige samvittighed. Hvad kunne vi have gjort? Havde vi ikke råbt højt nok, spørger Anja Frandsen.

Det er dog ikke forældrenes ansvar, lyder det fra Marianne Skjold, direktør i Psykiatrifonden.

Familien i Svendborg er heller ikke alene. Hun kender til mange flere historier som Nicolais. Familier, der bliver skubbet rundt i systemet i måneder og år, før de får den rigtige hjælp.

På TV 2 Fyn har vi talt med ni fynske familier, der fortæller samme historie om børn, der venter alt for længe på at få den rigtige hjælp.

En ventetid, der kan få konsekvenser for deres liv.

- Det er urimeligt, at en dreng som Nicolai skal have det så dårligt, uden der er nogen, der har taget ham alvorligt. Og når angst for eksempel bliver værre, betyder det ofte, at børnene isolerer sig. De kommer ikke i skole, til fodbold eller ser deres kammerater. De går ikke kun ud over dansk og matematik, deres sociale færdigheder går også i stå. Vi bor i et velfærdsland. Det burde ikke være være muligt, siger Marianne Skjold.

Psykiatrifondens seneste undersøgelse slår fast, at hver anden forældre med børn i psykisk mistrivsel oplever, at der går et til to år eller mere, før barnet får den rigtige hjælp.