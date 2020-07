Niels Thorborgs koncern hiver en halv milliard hjem

Den fynske rigmand Niels Thorborgs koncern 3C Groups har sat to streger under regnskabsåret 2019.

Over de to streger står et overskud før skat på den gode side af en halv milliard.

Således er overskuddet før skat steget fra 269 til 520 millioner kroner. Omsætningen i 3C Groups er steget fra 2,3 til 3 milliarder kroner, skriver koncernen i en pressemeddelelse.

Læs også Tag bussen til Lindø: Flere busser til fynske erhvervsområder

Niels Thorborg kan derfor kigge tilbage på et yderst fremgangsrigt år, hvor blandt andet investeringer i ejendomme i Cortex Park og på Østerbro i Odense har vist sig givtige, ligesom salget af Odense Nonfood Center til Coop Danmark - en handel til over en halv milliard kroner - noteres som positivt.

Desuden var 2019 god for cleantech-virksomheden Dinex i Middelfart, it-virksomheden Hesehus, Odense Sport & Event samt 3C Retail, der blandt andet omfatter L'easy, D:E:R i Danmark og Thorn i Norge og Sverige.

Den internetbaserede nichebank Facit Bank, som blev etableret i 2019, gav planmæssigt et underskud på 26 millioner kroner.

Bekymret for 2020

Når Niels Thorborg kigger frem mod 2020-regnskabet er der umiddelbart ikke håb om, at der vil kunne følges op på 2019.

Som mange andre steder i dansk erhvervsliv forventes det også her, at coronaviruspandemien vil slå igennem på bundlinjen.

"Det er for tidligt at sige noget konkret om, hvor meget det i sidste ende vil betyde for regnskabet," siger Niels Thorborg i pressemeddelelsen.

Læs også Konen troede ikke på ham: Fynbo vinder den helt store gevinst efter 30 år

Han tilføjer, at 3C Groups er "en vidt forgrenet koncern", og at koncernen "er rigtig godt rustet til fremtiden.

"Jeg er dog bekymret for 2020, men optimistisk for fremtiden, men alle vores virksomheder opererer på stærkt konkurrenceprægede markeder, så derfor skal vi hele tiden arbejde kompetent og ihærdigt," siger Niels Thorborg.