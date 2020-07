Konen troede ikke på ham: Fynbo vinder den helt store gevinst efter 30 år

En heldig fynbo i halvtredserne fra Haarby sad for nogle uger siden og spiste frokost på sit arbejde, da han opdagede, at Danske Spil og medier som TV 2/Fyn efterlyste en millionær i netop den kiosk, hvor han plejer at købe sin lottokupon.

- Umiddelbart tænkte jeg, at der jo er mange, der spiller Lotto i den butik, så jeg studsede da over det, men tænkte slet ikke, at det kunne være mig, siger manden, der ønsker at være anonym, ifølge Danske Spil.

Det var dog ham. Da han fik tjekket sin kupon, kunne Danske Spil bekræfte, at det var ham, der kunne indkassere gevinsten på tre millioner kroner.

Konen troede ikke på ham

Fynboen har spillet det samme system i over 30 år. Tallene er en blanding af bryllupsdatoer, familiefødselsdage og andre lykketal, der langt om længe gav pote.

- Jeg kunne godt se, at der var en enkelt række, der skilte sig ud. At de alle syv var rigtige. Der må jeg indrømme, at adrenalinen begyndte at suse rundt i kroppen. Man får jo lidt et chok, fortæller den heldige fynbo.

Fynboen blev så overvældet over sin nye titel som millionær, at han blev sendt hjem fra arbejde, hvor han kunne overraske sin kone.

- Vi er vant til at tage gas på hinanden i familien, så hun var fuldstændig sikker på, at jeg bare drillede hende. Hun troede slet ikke på mig, lige meget hvad jeg sagde. Derfor måtte jeg lige have fat i Danske Spil igen. Jeg sagde til den samme medarbejder, som jeg havde talt med tidligere: Gider du lige fortælle min kone, at vi er blevet millionærer, fortæller manden.

Det skal millionerne bruges på

De mange penge skal ifølge parret bruges på at modernisere huset og en ny bil, og så skal deres børn og børnebørn også have del i nogle af pengene.

Vinderkuponen, der kunne veksles til 3.000.350 kroner, blev købt i SuperBrugsen i Algade i Haarby.

Det er anden gang i år, at der udråbes en lottomillionær fra Assens Kommune. I årets første uge vandt en person en million kroner på Danske Spils millionærgaranti.