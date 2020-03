Nu kan børnene komme i gratis sofaskole

Coronavirussen har lukket store dele af Danmark ned, og det gælder også landets skoler. Derfor tilbyder TV 2/Fyn og de øvrige TV2-regioner fra torsdag d. 19. marts fjernundervisning i samarbejde med 'Sofaskolen' af Alinea.

Det betyder, at alle elever i 0.-9. klassetrin hjemmefra gratis kan modtage undervisning alle hverdage lige her på tv2fyn.dk.

- På TV 2/Fyn er vi glade for, at dette samarbejde med sofaskolen hurtigt blev etableret. I disse tider skal vi alle hjælpe hinanden, og med hjemmearbejdspladser omgivet af børn og dagligdagsgøremål, kan denne form for fjernundervisning måske være med til at lette hverdagen en smule for de trængte børnefamilier. Og så er initiativet bare så godt, at vi som public service medie ikke kunne takke nej til det. Nu håber jeg, at fynboerne får noget ud af det, siger Mads Boel, redaktionschef på TV 2/Fyn.

På alinea.dk/sofaskolen skal eleverne hver dag fra kl. 8:00 hente undervisningsmateriale, der passer til elevens klassetrin.

Sådan foregår det

Kl. 8:00 på hver af sofa-skoledagene skal eleverne hente undervisningsmaterialet på sofaskolens hjemmeside. På hjemmesiden vil det også fremgå af klassiske skoleskemaer, hvilken type af undervisning eleverne kan forvente.

For 0.-3. klassetrin vil undervisningsvideoen være tilgængelig på tv2fyn.dk fra kl. 8:00.

GRATIS UNDERVISNING FOR 0.-3. KLASSETRIN Kl. 8:00:

På https://www.alinea.dk/sofaskolen kan undervisningsmateriale hentes. Samtidig bliver dagens undervisningsvideo gjort tilgængelig på tv2fyn.dk. Se den når det passer ind.

For 4.-9. klassetrin vil undervisningen foregå direkte som livestream. Forud for undervisningen skal eleverne forberede sig på det føromtalte undervisningsmateriale.

Livestream sendes fra kl. 9:00 på tv2fyn.dk.

Fordelingen af undervisningen på de forskellige klassetrin kan ses i boksen nedenfor.

GRATIS UNDERVISNING FOR 4.-9. KLASSETRIN Kl. 8:00:

På https://www.alinea.dk/sofaskolen kan undervisningsmateriale hentes. Kl. 8:30: 4.-9. klasse forbereder sig til dagens undervisning ved at læse tekster, se billeder og videoer i materialet. Samt eventuelt selv søge viden om emnet. Kl. 9:00: Livestreamen med undervisning starter på tv2fyn.dk og følger denne plan: Kl. 9.00 - 10.00: 4-6 klasses undervisning

Kl. 10.00 - 11.00: 7-9 klasses undervisning

Kl. 13.00 - 13.15: 4-6 klasses undervisning

Kl. 14.00 - 14.15: 7-9 klasses undervisning

Hold øje med tv2fyn.dk fra kl. 8:00 på alle hverdage fra torsdag d. 19. marts.