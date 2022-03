Ny urban bydel med sociale fællesskaber skal skabe mere liv i centrum

Et forblæst areal med grus, jord og et stort vandhul midt i Odense skal over en årrække udvikle sig til at være en slags kraftcenter for udvikling af både Kongensgade, Rugårdsvej og Kongens Have. Det mener entreprenørfirmaet A. Enggaard A/S, der nu udskriver en arkitektkonkurrence, der kan omdanne de forsømte 50.000 kvadratmeter i centrum af Odense til en attraktiv og inspirerende bydel.



- Vi har hånden på kogepladsen også efter, at det er færdigbygget. Vi kommer til at eje og drifte bebyggelsen, og derfor er det supervigtigt for os at skabe et godt sted at bo, siger projektchef Kim Marcussen fra A. Engggard.

Bylivskoordinatorer skal skabe liv

Selskabet har blandt andet deres egen bystrategiske afdeling, som skal være med til at gøre bydelen til noget nyt og særligt.

- Vi gør blandt andet det, at vi etablerer bylivsforeninger, hvor vi har bylivskoordinatorer, der kan starte samarbejdet mellem beboerne op, og få skabt faciliteter, som beboerne kan bruge. Vi tror på, at det med, at man kommer hinanden lidt ved og får et fællesskab, det er noget, man skal hjælpe lidt i gang, siger han.