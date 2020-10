Ny indsats mod høj ledighed: Nyuddannede går uden job i flere år

Da Sarah Hoyer Holmgreen blev færdiguddannet, var hun fuld af gåpåmod og klar på arbejdsmarkedet.

- Jeg troede, at jeg havde muligheder, men realiteten var bare en anden, når man kommer ud på den anden side, siger hun.

Hun har været ledig siden 2016, hvor hun afsluttede en kandidat i kultur og formidling.

Og hun er langt fra den eneste. Nye tal viser, at ledigheden blandt akademikere er højest på Fyn.

Flere nyuddannede

De nye tal viser en ledighedsprocent på 7,1, hvilket svarer til 2.168 fuldtidsledige akademikere på Fyn. Det er den højeste ledighedsprocent blandt faggrupperne.

- Vi er jo en studieby, og vi uddanner rigtig mange spændende akademikere med gode kompetencer, siger Henrik Aavang, der er chefkonsulent hos Akademikerenes A-kasse i Odense, og fortsætter:

- Der er flere og flere unge mennesker, der vælger at gå den vej, og det betyder også, at antallet af unge, der skal ud og have job, bliver større og større.

Ifølge ham skal regionen lære at absorbere og finde jobs til lige præcis denne målgruppe.

Et nyt samarbejde

For at komme ledigheden til livs, har Odense Kommune startet et nyt samarbejde mellem Jobcenter Odense og CoWorking Plus.

Vi er nødt til at gøre det her til en succes, fordi vores virksomheder skal have mere energi, ny viden og innovation ind Johnny Killerup, Forretningsudvikler hos CoWorking Plus

CoWorking Plus er et kontorfælleskab, der huser mere end 90 små virksomheder, og nu er planen, at to virksomhedskonsulenter skal prøve at hjælpe ledige akademikere i virksomhedspraktik.

- Vi tror på, at praktik er et fantastisk rekrutteringsgrundlag, hvor du får et indblik i, om det her er en medarbejder, du kan bruge, siger Johnny Killerup, der er forretningsudvikler hos CoWorking Plus.

Sarah Hoyer Holmgreen er en af dem, der har fået lov til at være praktikant hos CoWorking Plus.

- Nu sidder jeg her, og det er mega fedt. Det giver så mange muligheder. Det er jo også et sted, hvor der sidder flere forskellige virksomheder, og på den måde kan man netværke, siger hun.

Skaber nye arbejdspladser

Samarbejdet mellem Odense Kommune og CoWorking Plus sker blandt andet på baggrund af en analyse lavet for blandt andre Akademikernes A-kasse.

- Der gik vi ud og talte med små og mellemstore virksomheder for at finde ud af, hvilken værdi det har skabt for dem, der har ansat deres første akademiker, siger chefkonsulent Henrik Aavang.

Analysen viser, at der hos en lille eller mellemstor virksomhed, der ansætter sin første akademiker, på tre år i gennemsnit er skabt fire til fem nye arbejdspladser og en værditilvækst på 38 procent.

- Vi er nødt til at gøre det her til en succes, fordi vores virksomheder skal have mere energi, ny viden og innovation ind, siger Johnny Killerup og fortsætter:

- Vi tror på, at vi alle har en opgave med at sørge for, at vores unge mennesker forbliver i byen, føler sig velkomne i byen og får nogle jobmuligheder. For ellers flytter de fra byen, og så mister vi den viden og energi, der er hos de her unge mennesker.

Analysen viser også, at der en øget chance på 2,2 procent for virksomhedens overlevelse på sigt.

Fordel for begge parter

Meningen med virksomhedskonsulenterne er, at de skal indgå i fælles arrangementer i CoWorking Plus, og derigennem udbrede kendskabet til de forskellige muligheder for at afprøve akademisk arbejdskraft.

- Jeg synes, det er en rigtig god idé, fordi en ting er at sidde med et CV, en anden er, hvordan personen virker i den kultur, vi har, og den måde, vi arbejder på, siger Rasmus Grinderslev, der er Cofounder hos virksomheden SeapoiX.

Sarah Hoyer Holmgreen håber på, at hendes virksomhedspraktik hos CoWorking Plus fører til noget mere.

- Jeg håber jo på, at det eventuelt kan fører til et løntilskud eller noget deltid- eller fuldtidsarbejde på længere sigt, siger hun.

Hun påpeger, at selvom man står udenfor arbejde, så er det vigtigt at vide, at det man laver, er godt nok.