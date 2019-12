Nye busplaner træder i kraft søndag

Hvis du benytter dig af Fynbus til din daglige transport, er det en god idé at kaste et ekstra blik på bussernes køreplaner.

Søndag den 15. december ændrer selskabet nemlig både ruter og tider for en lang række af deres busser.

Ændringerne sker på baggrund af, hvor busserne i løbet af det seneste år har haft for meget og for lidt tid til at betjene ruterne.

De nye planer byder blandt andet på en del ændringer for bussernes tur ved Vindegade og Vestre Stationsvej. Det sker på grund af letbanearbejdet, oplyser Fynbus.

Samtidig med bussernes nye køreplaner sætter DSB også en ny køreplan i søen for deres lokal- og regionaltog. På Fyn betyder det blandt andet et nyt morgentog fra Nyborg til Odense og kortere rejsetid for regionaltoget mellem Odense og Fredericia.

Ændringer hos Fynbus Bybusser i Odense Rute 10 (City- og havnebusserne), Rute 21-24, Rute 29, Rute 31-32, Rute 41-44, Rute 51-53, Rute 61-62, Rute 72, Rute 81-83, Rute 91 Regionale ruter Rute 110-111, Rute 122, Rute 130-131, Rute 140, Rute 141, Rute 151-153, Rute 161-162, Rute 191, Rute 195, Rute 885, Rute 912-913, Rute 920, Rute 930-932, Rute 816U, Rute 826U, Rute 827U Lokalruter Faaborg-Midtfyn Kommune, Assens Kommune, Kerteminde Kommune, Middelfart Kommune, Nordfyns Kommune, Svendborg Kommune