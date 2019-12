Mærket af rust: Bro skal gennemgå omfattende renovering

Langelandsbroen skal i løbet af de næste år gennemgå en omfattende renovering. Det oplyser Vejdirektoratet, der har planer om at renovere broens hovedarmeringsstænger.

Arbejdet vil bestå af en forstærkning af armeringsstængerne, som for en vis dels vedkommende er mærket af rust.

- Den forestående renovering skal sikre Langelandsbroens styrke og bæreevne på lang sigt og indgår derved i den løbende vedligeholdelse af broen, siger afdelingsleder Niels Højgaard Pedersen fra Vejdirektoratet.

Påvirker trafikken over broen

Renoveringsarbejdet sættes i værk på baggrund af det kendskab til tilstanden på broens hovedarmeringsstænger, som Vejdirektoratet opnåede i forbindelse med det netop overståede arbejde med broens overbygning.

Vejdirektoratet arbejder på en løsning, så det kommende arbejde ikke vil kunne mærkes af almindelige bilister, men det vil medføre begrænsninger for særligt tunge køretøjer.

- Vi er opmærksomme på, at vi dermed berører nogle lokale virksomheder, der fragter meget tunge elementer over broen, og vi vil i den kommende tid indgå i dialog med dem for at finde en løsning på de transportudfordringer, som denne renovering vil give dem, siger Niels Højgaard Pedersen.

Renoveringen af broen indledes i foråret 2020, mens selve arbejde udføres fra efteråret 2020 til starten af 2021.

Langelandsbroen forbinder Langeland og Siø og er 774 meter lang. Den blev indviet i 1962.