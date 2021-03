OB forlænger med angriber

Superligaklubben OB er blevet enig om en toårig forlængelse af 29-årige Issam Jebalis kontrakt, så den nu løber frem til sommeren 2024. Det oplyser klubben i en pressemeddelelse.

Tuneseren har været i klubben i to år og har spillet 48 kampe. Det er blevet til 10 mål i OB-trøjen.

- Jeg vil give alt, hvad jeg kan for fansene, og jeg håber, at jeg kan gøre dem stolte. Jeg tror på klubben, og jeg tror på klubbens fremtid. Michael Hemmingsen har overbevist mig om en lovende fremtid i klubben, og det er derfor, jeg har forlænget min kontrakt, siger Issam Jebali.

OB-træner: Mod et højere niveau

Ifølge sportschef Michael Hemmingsen, der fungerer som midlertidig træner i klubben, er tuneseren en vigtig del af OB-offensiven, og han skal spille en afgørende rolle i at få OB tilbage som et af Danmarks bedste fodboldhold.

- Vi ser Issam Jebali som en rigtig vigtig spiller på vores hold. Han er teknisk dygtig og fysisk stærk, og samtidigt er han en spiller med en stor vindermentalitet. Vi tror på, at vi i fællesskab kan få endnu mere ud af Issams evner, og derfor glæder det os, at vi kan forlænge samarbejdet, siger sportschef Michael Hemmingsen.

- Vi har selvfølgelig snakket med Issam om hans rolle for os, men også om den generelle fremtid, vi sigter efter, og derfor er vi rigtig glade for, at Issam - ligesom os selv - ser både muligheder og perspektiver i at være med til at spille OB op på et højere niveau i de kommende sæsoner.

Issam Jebali bor i Odense med sin kone og deres to børn.