OB og Silkeborg deler i jævnbyrdig affære

OB og Silkeborg IF spillede søndag 1-1 på Nature Energy Park i en jævnbyrdig affære, hvor ingen af de to mandskaber for alvor kan være utilfredse med udfaldet.

Dermed er Silkeborg stadig ubesejret i Superligaen, mens OB ikke har vundet siden første spillerunde.

Silkeborg har syv point på femtepladsen og to point ned til OB på syvendepladsen.

Mart Lieder og Nicklas Røjkjær stod for kampens to scoringer.