Akrobatik på galoperende heste: Freja og Maria er udtaget til VM i vovet sport

Manøvrer som spagat, stå på hænder eller slå vejrmøller kan være vanskeligt for de fleste - selv med fast grund under fødderne. Men hvad nu hvis man lod være med at lave øvelserne på et stabilt gulv, men i stedet havde en galoperende hest som underlag?

Det kan lyde halsbrækkende, men hvis det lyder tiltalende, så er voltigering nok lige sporten for dig.

Det er den i hvert fald for Freja Linde og Maria Thinggaard Sørensen, der henholdsvis pendler halvanden og to timer flere gange om ugen for at komme til træning i deres voltigeringsklub, som ligger ved Jelling. Freja Linde tager fra Odense, og Maria Thinggaard Sørensen tager fra Thisted.

- Det er jo gymnastik, dans og akrobatik på et levende væsen, og hvis man har gået til ridning og gymnastik, og man synes, det kunne være vildt spændende at kombinere det hele, så er det helt sikkert sporten for én. Og hvis man er til lidt adrenalin og en masse samarbejde, så er det også en god sport for én, siger Maria Thinggaard Sørensen.