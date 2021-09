OB-spiller forventer sjov kamp for fansene

Selv om OB skal møde det jyske oprykkerhold, forventer han ikke, at den fynske superligaklub får let ved at hente tre point.

- Det bliver svært i Viborg. Det er et godt hold, der kommer med masser af power, så vi skal være klar til at give os 100 procent i alle dueller, så vi matcher dem på fysikken. De er meget direkte i deres spillestil, de laver mange indlæg, og de afslutter meget. Så det bliver vigtigt, at vi forsvarer os godt, og så skal vi være dygtige til at sætte nogle gode angreb op, så vi selv kan skabe chancer, siger Aron Elís Thrándarson ifølge ob.dk.

Masser af power

Når det er sagt, passer Viborg godt til OB’s spillestil.

- De kommer med masser af power, men jeg er sikker på, at vi som minimum kan matche dem, når det kommer til power. Vi har også mange gode powerspillere, så det bliver en interessant kamp, og jeg tror, det bliver en rigtig sjov kamp at se for fansene, siger Aron Elís Thrándarson.