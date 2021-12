Omikron påvist i spildevandsprøver fra renseanlæg på Fyn

Den nye variant er påvist i spildevandsprøver fra Søndersø Renseanlæg på Fyn.

Derudover undersøges yderligere 14 prøver fra renseanlæg over hele landet for omikron.

Yderligere tre steder på Fyn er der muligvis omikron i spildevandet: Det drejer sig om prøver fra spildevandsanlæg i Nørre Aaby, Otterup og det nordøstlige Odense.



Prøverne skal afsløre omikron

Prøverne er blevet sendt videre til SSI, der skal be- eller afkræfte, om der er tale om omikron.

- Jeg synes, det er særligt bekymrende, at vi nu ser omikronvarianten så udbredt på trods af, at vi har mandsopdækket smittespredningen helt fra starten af.

- Vi gennemgår data sammen med Styrelsen for Patientsikkerhed for at se, om der er oversete udbrud. Det samlede indtryk er, at omikron breder sig hurtigt lige nu, siger direktør i SSI Henrik Ullum.

Alle spildevandsprøver vil som noget nyt blive undersøgt for omikron. Det skal ske senest dagen efter, at de er blevet udtaget.

Der er i alt funder 398 tilfælde af omikronvarianten i Danmark.