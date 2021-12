Smitten på Fyn på sit højeste: Kend situationen i dit sogn her

Store forskelle på Fyn

Coronaudviklingen på tværs af de fynske sogne er markant.

I 41 sogne er ingen smitte identificeret, mens 21 sogne har et incidenstal højere end 800. Det vil sige, at flere end 800 per 100.000 indbyggere i sognet er testet positive for corona.

Se, hvordan det ser ud i sognet, hvor du bor, herunder.