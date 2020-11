Grå og stille efterårsdag: Men nattefrosten truer de kommende dage

Det rolige efterårsvejr ser ud til at fortsætte nogle dage endnu. Men senere på ugen er der risiko for nattefrost.

- Der blæser stadigvæk vind fra syd-sydvest, der kommer helt ude fra det lune vand i Nordsøen, og det gør, at temperaturerne vil ligge på 6-7 grader fra morgenstunden, siger TV 2 Vejrets Per Christiansen.

Fordi luften kommer ude fra vandet, er der også noget mere fugt i den. Men det ser ud til, at det bliver knapt så fugtigt, som det var tirsdag, hvor der var finregn i luften.

Læs også Gråvejr og blæst ruller ind over Fyn

Heldigvis ser det også ud til, at vi onsdag har mulighed for at få solen at se.

- Der skulle også gerne komme sprækker i skyerne, så vi kan kan forvisse os om, at den store gule stjerne stadigvæk eksisterer, siger Per Christiansen.

Onsdagen bliver en smule køligere, end det har været de seneste dage.

- Det er overgangen til en ny front, der kommer ind natten til torsdag. Overgangen til noget køligere vejr, siger vejrværten.

5-6 grader bliver derfor maksimum i løbet af dagen.

- Og i det her stille vejr er der også risiko for, at vi skal have frost om natten, siger Per Christiansen.