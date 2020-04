OUH satser på upålidelig coronatest: - Spild af penge, mener professor

I disse dage modtager Region Syddanmark 70.000 test-kits, der kan lave en såkaldt antistoftest, som viser, om den person, der bliver testet, har haft corona.

De skal i første omgang bruges til at teste regionens sundhedspersonale, inden de bliver bredt ud til andre befolkningsgrupper.

Det er spild af penge Niels Høiby, professor, Københavns Universitet

- Nu kan vi også teste de ansatte, vi har, for at se, hvordan smittetrykket er. Og det kan den enkelte bruge, og det kan samfundet bruge til at styre efter, når vi genåbner samfundet, siger Kim Brixen, der er lægelig direktør på Odense Universitetshospital.

Problemet er bare, at denne test er så upræcis, at for eksempel Indien har droppet at bruge den, og i Danmark har Statens Serum Institut vurderet, at den er for upålidelig til, at instituttet vil bruge den.

Men alligevel bliver den nu rullet ud i Region Syddanmark.

- Hvis testen var rigtig god, og man kunne stole på den, så var det glimrende. Så får du det svar, du spørger efter. Men testen er jo ikke god, og det er vist mange steder. Der er flere lande, der har forladt den simpelthen, siger Niels Høiby, der er professor i mikrobiologi og infektionsmedicin ved Københavns Universitet.

Testen, som er af mærket Livzon, er ovenikøbet kun taget i brug i regionerne, da det ikke var muligt at fremskaffe en antistof-test fra en konkurrent. En privat donor havde til gengæld købt 100.000 testkits fra Livzon, og derfor valgte man fra dansk side at indkøbe flere af samme test fra firmaet Zhuhai Livzon Diagnostics, som står bag testen.

- Problemet er, at den ikke er præcis nok. Den fanger ikke alle dem, der har lavet antistoffer, og man kan ikke se, om de antistoffer, som den fanger, er rettet mod covis-19 eller ej. Så jeg synes, det er hovedløst at købe sådan en test der, siger Niels Høiby.

Trods ovenstående bliver den altså fortsat brugt på Odense Universitetshospital og i Region Syddanmark. Men det er også mere af lyst end af nød, forklarer Kim Brixen.

- Det var så den test, vi kunne skaffe, da vi gik i gang med det her for en måned siden, fastslår den lægelige direktør.

- Spild af penge

Planen var egentlig at bruge en test fra firmaet Wantai, men disse test kom aldrig frem, og forsyningsmulighederne for andre testmuligheder var meget usikre. Derfor kunne Region Syddanmark ikke få den test, som Seruminstituttet anbefaler.

- Når man er ude at handle på det her marked, så må man se på de tilbud, der er på den dag, man handler. Og det er det, der er forskellen. Seruminstituttet gik på markedet lidt senere, og så havde de nogle andre muligheder, end vi havde, siger Kim Brixen.

En privat donor havde købt 100.000 af de Livzon-tests, som Indien nu har droppet, og regionerne har siden bestilt 1,4 millioner af denne slags til. Prisen løber op i 60 millioner kroner.

Professor Niels Høiby har svært ved at få øje på argumenterne for at bruge så mange penge på den usikre test.

- Det er spild af penge, konstaterer Niels Høiby.

På Odense Universitetshospital står Kim Brixen med et dilemma; skal de bruge den test, de har kunnet skaffe, eller skal de helt lade være med at teste personalet.

- Og der vælger vi altså at køre med den test, som vi synes er god nok, velvidende at der er noget, der er en andelse bedre, fastslår den lægelige direktør.

TV 2/Fyn ville gerne have haft et interview med Venstres Stephanie Lose, som er formand for både danske regioner og Region Syddanmark. Hun har dog ikke ønsket at stille op til interview om denne sag.