Over natten blev Bo Nielsens ejendom 75 millioner mere værd - og det giver ham især én stor hovedpine

Bo Juul Nielsen fra Føns syd for Middelfart er fjerde generation på Føns Strandvej 4. Han håber, at han kan give sin ejendom videre til næste generation, men de nye offentlige ejendomsvurderinger, som blev lagt frem i sidste uge, spænder lige nu ben for den drøm.

Bo Juul Nielsen ejer nemlig pludselig Fyns dyreste private ejendom. Før var ejendommen vurderet til fem millioner. Nu lyder vurderingen på 79,2 millioner.

- Da jeg så vurderingen, troede jeg, der var sat et komma forkert, siger Bo Juul Nielsen.

Den nye vurdering betyder også, at hans ejendom får en grundskyld, der er blandt Fyns højeste.

Grundskyld er den skat, man som husejer betaler til staten for at eje jord, og i mange år har Bo Juul Nielsens grundskyld ligget på 9.000 kroner om året. Med den nye vurdering stiger grundskylden til 400.000 kroner om året.

Heldigvis for Bo Juul Nielsen kompenseres han med en skatterabat, der én til én udgør forskellen mellem den nuværende og den fremtidige grundskyld. Det fortæller skatteekspert Henning Boye Hansen, som er chefkonsulent hos BDO.

- Der ligger et loft over stigningen af boligskatterne, så når vi skifter over til den nye ejendomsvurdering fra årsskiftet - og dermed den nye boligskat - medfølger en rabat svarende til stigningen. Så isoleret set vil den nuværende ejer ikke opleve noget som helst, siger han.



Ekstraregning til børnene

Skatterabatten gælder dog alene den nuværende ejer eller dennes ægtefælle. Sælges huset til en ny køber efter 1. januar 2024, hvor de nye ejendomsvurderinger træder i kraft, overtager køberen den nye grundskyld uden skatterabatten.

Bo Juul Nielsen har dog ikke tænkt sig at sælge. I stedet har det hele tiden været planen at overdrage til næste generation. Men i samme ombæring vil han altså også komme til at overdrage en stor ekstraregning. For skatterabatten overføres ikke til ejerens børn.

- Ejendommen har jo ligget i familien i mange år. Jeg er fjerde generation på ejendommen og jeg håber, der kommer en femte. Men den her nye vurdering gør det sværere, siger Bo Juul Nielsen.



Han har to børn, som begge har givet udtryk for, at de gerne en dag vil overtage ejendommen. Men den ekstraregning på grundskylden der venter for næste generation, vil være 44 gange højere, end hvad Bo Juul Nielsen betaler i dag.

Forringer salgsprisen

Skulle Bo Juul Nielsen ombestemme sig og prøve at sælge ejendommen, så vil den nye vurdering ifølge Henning Boye Hansen også sætte sig i prisen.

- Han vil få mindre for ejendommen efter 1. januar 2024, end han ville kunne, hvis han sælger det i år. For køberen af ejendommen skal betale langt større boligskatter end den hidtidige ejer, og så vil køberen nok sige, at de vil betale mindre for ejendommen. Så det kan godt være, at ejeren er beskyttet at et skatteloft, men han er jo ikke beskyttet af, at ejendommen kan falde i værdi, siger han.

Nu kan Bo Juul Nielsen håbe på, at vurderingen af hans ejendom bliver taget op igen. Vurderingsstyrelsen skal på skatteminister Jeppe Bruus' opfordring i gang med at rette "åbenlyse fejl" for 68.000 boliger landet over, hvor grundværdien har oversteget ejendomsværdien.

Dette er dog ikke tilfældet hos Bo Juul Nielsen. Derfor har han været i kontakt med Vurderingsstyrelsen for at bede dem se på hans sag.

- Jeg har ro i maven og en tro på, at der er ordentlighed i det her. Og jeg forventer, at der bliver rettet op på det. Det er vigtigt, at vurderingen er rigtig, siger han.

Herunder kan du få et overblik over de ti højeste nye offentlige ejendomsvurderinger.