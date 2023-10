Over to meter højere vandstande: Her bliver det vilde vejr værst på Fyn

Kraftig blæst fra øst med vindstød op til orkanstyrke vil give oversvømmelser flere steder på Fyn.

Ifølge DMI's prognoser vil vi på Fyn natten til lørdag opleve vandstigninger på over to meter. DMI har i løbet af torsdag formiddag opgraderet deres varsel for vandstanden, og i Lillebælt forventes vandstanden at stige med op til 2,4 meter visse steder.

Det er 30 centimeter mere end det seneste varsel.