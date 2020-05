Overblik: Aflyste og reducerede 4. maj arrangementer

Det er en anderledes fjerde maj fejring fynboerne kan se frem til mandag.

Selvom det er 75-års jubilæet for Danmarks befrielse, er mange arrangementer enten aflyst eller reduceret.

Siden 17. marts har det været forbudt at forsamle sig i grupper større en ti som et led i regeringens tiltag mod spredning af coronavirus. Og det har sat en kæp i hjulet for mindehøjtideligheder landet over.

Ved Ansgars kirke i Odense plejer Erik Hansen, der er medstifter af Komiteen for mindehøjtideligheden den fjerde maj, at mindes befrielsen sammen med 800 fynboer.

- Desværre er der en virus, der har forhindret os i at samles. Vi må kun være ti, siger han.

Han håber alligevel, at fynboerne vil dukke op med blomster ved kirken i løbet af dagen.

- Kom ud og læg det. Så har I jo sagt tak til dem der gjorde indsatsen, siger Erik Hansen.

00:27 Erik Hansen håber odenseanerne vil dukke op med blomster på trods af aflyst fjerde maj fejring. Luk video

Selvom arrangementet ved Ansgars kirke er stærkt reduceret, vil repræsentanter fra den amerikanske og britiske ambassade være tilstede. Følg med direkte klokken 10:00 på TV 2/News.