Overblik: Det ved vi om regeringens udspil om sundhed og uddannelser

Klokken 08.30 vil regeringen ved indenrigsminister Kaare Dybvad (S), sundhedsminister Magnus Heunicke (S) og børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) præsentere udspillet "Tætter på II".



Udspillet handlet om at bringe sundhed og uddannelse tættere på borgerne.

Her er, hvad vi ved om udspillet:

Sundhed:

Ifølge TV 2 vil regeringen oprette en pulje på op mod fire milliarder kroner, der skal gå til 20 nye nærhospitaler.

De skal have funktioner som røntgenbilleder, blodprøver og andre mindre komplekse funktioner, der nu i høj grad ligger på større hospitaler.

Præcist hvilke funktioner, de nye nærhospitaler skal have, skal afklares af Sundhedsstyrelsen.

Placeringen af nærhospitalerne er for en stor dels vedkommende ukendt, men lokale medier har erfaret, at der blandt andet kommer et i Nyborg, Tarm, i Grenaa, i Helsingør og i Skagen.

Til Politiken har sundhedsminister Magnus Heunicke (S) sagt, at der vil blive afsat 675 millioner kroner over fire år til at løfte det nære akutområde.

Det kan blive i form af akutsygeplejersker i kommunerne, der kan rykke hurtigere ud med hjælp til borgerne.

Jyllands-Posten skrev tirsdag aften, at regeringen samtidigt dropper sit forslag om at indføre en pligt for nyuddannede læger om at arbejde i provinsen.

Forslaget skulle skaffe læger til provinsen, hvor der mange steder er lægemangel. I stedet vil regeringen omlægge uddannelsen for kommende praktiserende læger, så de er længere tid i lægepraksis.

Uddannelse:

Regeringen vil have op til 18 nye ungdomsuddannelser i byer med over 10.000 indbyggere.

Der er ifølge udspillet i dag 15 byer med over 10.000 indbyggere, som ligger uden for Storkøbenhavn, Aarhus, Odense og Aalborg, som slet ikke kan tilbyde en ungdomsuddannelse.

Yderligere 14 byer med over 10.000 indbyggere tilbyder ikke alle typer ungdomsuddannelser.

Betegnelsen dækker over almengymnasiale uddannelser, erhvervsgymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser.

Regeringen vil sætte i alt 180 millioner kroner af fra 2024 til og med 2028.