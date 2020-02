Overblik: Her er politiet forsvundet fra Fyn

Med et nyt udspil vil regeringen halvere Rigspolitiet og flytte betjente til landets politikredse. Derfor kan der være flere betjente på vej til Fyn, som har mistet mange betjente og flere politistationer de senere år.

Mellem 2008 og 2016 lukkede tretten politistationer på Fyn, og i dag er der kun tre tilbage: Odense, Vollsmose og Svendborg.

Til Berlingske siger statsminister Mette Frederiksen (S), at 660 stillinger skal fjernes fra Rigspolitiet, samtidig med at 240 årsværk skal spares væk som følge af en spareplan fra januar.

De nedlagte stillinger skal give mulighed for at flytte ressourcer ud i politikredsene i stedet og oprette 20 nye nærpolitistationer - ti på hver side af Storebælt. Der er endnu ikke sat bynavne på de nye stationer.

Her er politistationer lukket

I 2008 lukkede politistationen i Bogense; tre år senere lukkede stationerne i Munkebo og Søndersø; i 2012 lukkede stationen i Glamsbjerg, og i 2016 lukkede hele ni fynske politistationer.

Se på kortet herunder, hvornår din lokale politistation lukkede.

Færre betjente på Fyn

I september sidste år kunne TV 2/Fyn fortælle, at Fyns Politi samlet set har mistet 70 medarbejdere på 12 år, svarende til hver tiende ansatte. Samtidig har flere andre politikredse i samme periode fået mellem 85 og 164 flere ansatte. Det fremgår af tal fra Rigspolitiet.

Alene siden 2015 mistede Fyns Politi 56 medarbejdere. Samme år skete terrorangrebet i København, hvor to mennesker mistede livet, og siden har betjente fra Fyn været brugt til opgaver i andre politikredse.

- Siden dengang har dansk politi haft et forhøjet beredskab. Hele terrorsituationen og i og med, at sagerne bliver mere komplicerede, og de bliver større og større, bliver det desværre bare en snebold, der vokser, sagde Claus Oxfeldt, der er formand for Politiforbundet, i september til TV 2/Fyn.

- Tingene hænger ikke sammen i dansk politi, fastslog han.

Fakta Sammenlignet med andre politikredse Siden 2007 har Fyns Politi mistet 70 medarbejdere. I samme periode har Østjyllands Politi og Sydøstjyllands Politi fået 85 medarbejdere. Sydsjælland og Lolland-Falster Politi har fået 89 medarbejdere, mens Københavns Politi har fået 164 flere medarbejdere. Kun én politikreds - Københavns Vestegn - har mistet lige så mange medarbejdere (70) som Fyns Politi. Nordjyllands Politi og Nordsjællands Politi har hver mistet én medarbejder, mens Midt- og Vestsjællands Politi har mistet syv. Kilde: Rigspolitiet

I september blev chefpolitiinspektøren for Fyns Politi, Lars Bræmhøj, forholdt kritikken og spurgt, om han mener, Fyns Politi har ressourcer nok.

- I Fyns Politi er der de ressourcer, som vi nu engang har, og vi har en opgaveportefølje. Det er vigtigt for ledelsen i Fyns Politi hele tiden at prioritere de opgaver, der skal løses, sagde Lars Bræmhøj til TV 2/Fyn i september.

- Det er ikke mit lod at bestemme, hvor mange ressourcer vi har. De ressourcer, vi har, forsøger jeg at få det bedste politi ud af, forklarede han.