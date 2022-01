Overblik: Næsten alle restriktioner ophører - men det er ikke helt slut med coronapas og mundbind

På samme tid stopper coronavirus med at være kategoriseret som en samfundskritisk sygdom.

Der er dog en enkelt restriktion, som regeringen ønsker at forlænge. Det sker på baggrund af Epidemikommissionens anbefaling.

Her kan du blive klogere på den og læse, hvilke opfordringer Epidemikommissionen kommer med:

- Der skal fortsat være krav om test for indrejsende i Danmark, som skal gælde frem til 31. januar.

- Kravet gælder dog ikke for personer, der kommer fra et EU- eller Schengenland, er færdigvaccinerede, tidligere smittede eller har en negativ test.

- For øvrige gælder der et krav om, at man bliver testet senest 24 timer, efter at man er kommet ind i Danmark.

- Skal denne restriktion videreføres, kræver det, at Folketingets partier bakker op.

Epidemikommissionens opfordringer:

- Sygehuse og plejehjem skal så vidt muligt fortsat stille krav om coronapas og mundbind for besøgende for at beskytte de ældre.

- Arrangører af arrangementer, hvor mange samles, og hvor der er særlig høj risiko for smittespredning, bør overveje at opfordre til eller facilitere test for de deltagende.

- Kommissionen opfordrer til, at coronapas-appen fortsat er til rådighed i en overgangsperiode.

- Sundhedsmyndighederne og Epidemikommissionen vil fortsat overvåge og følge situationen med coronavirus tæt og løbende vurdere, om der er behov for nye tiltag.

Kilder: Ritzau, Sundhedsministeriet, Epidemikommissionen.