Pænt vejr til Fyn - men her er der risiko for skybrud

Selvom der er mulighed for, at regnen vil ramme flere steder på Fyn, så er det kun enkelte steder, der er risiko for en voldsom omgang regn.



- Det kan lokalt - især over det nordfynske - komme 15 millimeter på en halv time og dermed skybrud, fortæller Thomas Mørk.

Bygeskyerne og tordenbygerne kommer af varmen, så når temperaturen i løbet af aftenen falder igen, vil også bygerne aftage.

Så i løbet af aftenen bliver der mulighed for at nyde et enkelt solstrejf igen.

- Det ligner en aftenstund, hvor det igen begynder at holde mest tørt. Man kan måske lige redde sig en aftensolstråle, og det bliver også med relativt svage vinde igen, siger Thomas Mørk.