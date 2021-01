Pas på kulden: Hjerte- og lungepatienter kan være udfordrede af frosten

Vinterens indtil nu koldeste nat og morgen ramte Fyn natten til lørdag, og det skyldes, at den såkaldte sibiriske kulde er over os.

Men det kolde vejr kan vise sig at være noget af en udfordring for personer, der lider af hjerte- eller lungeproblemer.

- Vi ved, at kulde kan udløse symptomer, og vi ved, at kulde kan udløse hjertetilfælde, så det er en risikofaktor, som hjerte- og lungepatienter lever med, siger overlæge på hjerteafdelingen i Odense Anders Junker til TV 2 Fyn og uddyber:

- Kulden giver en øget belastning på hjertet, og det er derfor en god idé at være fornuftigt klædt på , siger han.

Mundbind eller et tørklæde kan gøre forskel

Overlægen kommer i den forbindelse med en række gode råd til de personer, der er i risiko for at blive negativt påvirket af det kolde vejr.

Først og fremmest fremhæver han, at en ordenlig påklæding er afgørende.

- Man skal hverken klæde sig for varmt eller for koldt på, og det kan være en god idé at have flere lag, så man bedre kan justere temperaturen, siger Anders Junker.

Men på de dage, hvor minusgraderne bevæger sig for langt ned, kan det blive nødvendigt at dække sig til med et tørklæde.

- Det kan være en god idé at få varmet indåndingsluften lidt op ved at tage et tørklæde op omkring sin næse. Et mundbind kan også gøre arbejdet, men jeg vil tro, at et tørklæde vil være mere behageligt, hvis man skal være udendørs i længere tid, siger Anders Junker.